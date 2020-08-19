روحاني: أمريكا باتت معزولة

أكدت طهران أن أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وبالتالي لا يحق لها تفعيل آلية فض النزاع الواردة ضمن الاتفاق.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم: أن “بقاء إيران في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه كلف أمريكا الكثير”، موضحا: أن “أمريكا باتت معزولة فيما انتصر الشعب الإيراني في مواجهته لمخططاتها”.

ونوّه روحاني: بأن “القرار الدولي 2231 ينص على أن أحد أطراف الاتفاق النووي أو كل أطرافه يمكنهم تفعيل آلية فض النزاع، أما أمريكا فليست اليوم طرفا في الاتفاق وبالتالي فلا معنى لمزاعم أمريكا بتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي وهي خاطئة بالأساس”.

وعبر روحاني عن شكر بلاده للدول التي أسقطت مشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن “واشنطن تلقت هزيمة تاريخية في مجلس الأمن”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن إيران: “ستصمد بكل قوتها أمام الولايات المتحدة وكل من يقف في وجه الشعب الإيراني”، مؤكدا أن: “مقاومة هذا الشعب ستكسر العقوبات وجبابرة البيت الأبيض سيذهبون”.