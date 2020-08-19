زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

أعلن مرصد الزلازل الأمريكي عن أن زلزالين قويين بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر ضربا قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقالت قناة “سي إن إن” الفلبينية إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 170 شخصا نتيجة الزلزالين وغادر أكثر من 300 شخص منازلهم. وأصيب أكثر من 600 مبنى بأضرار، فيما تدرس السلطات التقارير لإجلاء حوالي 6 آلاف شخص.

ونقلت القناة التلفزيونية عن حاكم مقاطعة ويلتون هو قوله “في الوقت الحالي، لم تعد الحياة إلى طبيعتها، لأن هناك هزات كل ساعة أو كل 30 دقيقة، ولا يزال الناس متوترين ولا يريدون العودة إلى منازلهم”.