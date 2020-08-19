طرطوس تتحضر لتحديد ساعة صفر بيع الرغيف الذكي

البعث ميديا-طرطوس-وائل علي

تتحضر محافظة طرطوس للتحول لبيع الرغيف عبر البطاقة الذكية وتحديد ساعة الصفر من خلال سلسلة من الإجراءات التي يتابع تفاصيلها صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس لتفادي الأخطاء والعثرات وضمان وصول الرغيف الناضج المدعوم لمستحقيه بدون منغصات وتقليص الهدر والاتجار بالرغيف كعلف وأكد “أبوسعدى” أهمية مشروع التحول للبطاقة الذكية الذي يضمن وصول مادة الخبز لمستحقيها ويقضي على الهدر ويضع حدا لظاهرة الخبز العلفي وضبط مادة الطحين وضمان خَبز كامل الكميات المحددة منه ووصولها كخبز للمواطن بالجودة والنوعية المطلوبة وشدد خلال لقائه الوحدات الإدارية إرسال البيانات اللازمة للبدء بتطبيق المشروع.

كما نوقش قلة عدد الأجهزة القارئة البالغ عددها 1000 جهاز مقارنة بعدد المعتمدين الذي يزيد عن 3000معتمد وتم وضع عدد من المحددات لاختيار المعتمد المناسب لتسليمه الجهاز كأن يكون المعتمد في موقع مناسب في القرية أو الحي وأن يكون لديه محل تجاري مرخص وأن يتمتع بالسمعة الحسنة كما تم بحث إمكانية الإستفادة من الأجهزة الممنوحة لمنافذ السورية للتجارة و الجمعيات التعاونية الإستهلاكية و معتمدي الغاز وتكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع مكتب البطاقة الإلكترونية في المحافظة لحصر أعداد الأجهزة للاستفادة منها في توزيع مادة الخبز كما تم وضع آلية لتزويد طلاب جامعة طرطوس بالخبز بعد معرفة الإحتياجات وتخصيص معتمد لهم.

حضرالاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي و أمين عام المحافظة و أعضاء المكتب التنفيذي لقطاع التموين و المدن و البلدان و البلديات و المدراء المعنيين.