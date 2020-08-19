كاراموللا أوغلو: تدخل نظام أردوغان بسورية أوصل المنطقة لوضع صعب

أشار تامال كاراموللا أوغلو، زعيم حزب السعادة التركي، إلى أن تدخل نظام رجب طيب أردوغان في سورية بناء على تعليمات أمريكية خدمة للمخططات الأمريكية والإسرائيلية هو ما أوصل المنطقة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه.

وأوضح كاراموللا أوغلو في حديث لقناة فوكس التركية اليوم أن أردوغان أيد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي أدى إلى ملايين الضحايا من أبناء الشعب العراقي وتدخل في سورية البلد الجار وساهم فيما يحصل فيها من دمار وهو يتدخل الآن في ليبيا ويساهم في تدمير هذا البلد بحيث لم يعد لتركيا اي صديق في المنطقة والعالم.

واعتبر كاراموللا أوغلو أن “السنوات الأخيرة وما جرى خلالها أثبتت أن مصير دول المنطقة مشترك وخلاصها لن يكون إلا بتحالفها معا”.