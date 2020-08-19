هدم منشأة زراعية.. وإصابة عدد من الفلسطينيين بالضفة

تعرض عدد من الفلسطينيين لحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على مخطط الاحتلال بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالجبل الوسطاني جنوب شرق طولكرم ما أدى إلى اصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأة زراعية في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.