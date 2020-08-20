الأحوال الجوية لليومين القادمين

يتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت مديرية الأرصاد الجوية: أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا سديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون ليلا لطيفا بشكل عام ومعتدلا على المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية وفي باقي المناطق غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.