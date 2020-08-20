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بايرين ميونخ في نهائي دوري الأبطال

رياضة   24

فاز بايرن ميونخ الألماني على ليون الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفين متتاليين لبايرن في الدقيقتين 13 و33 من زمن الشوط الأول واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية الفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزيه ألفالادي.

ويلتقي بايرن ميونخ في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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