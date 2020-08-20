طريقة استخدام لقاح «سبوتنيك-V» ضد “كورونا”

نشر معهد “غماليا” الروسي، اليوم الخميس، النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء استخدام اللقاح “سبوتنيك-V” ضد كورونا.

وكشفت وكالة “نوفوستي” التي اطلعت على الوثيقة الصادرة عن المعهد، أنه بحسب التعليمات، يجب فحص المريض من قبل الطبيب، وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، كما يجب أن يبقى الشخص بعد اللقاح تحت مراقبة الطبيب لمدة نصف ساعة.

كذلك حددت الإرشادات المرفقة للقاح الحالات والأشخاص الين يمنع تطعيمهم:

– النساء الحوامل والمرضعات

– الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة

– الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الحادة المعدية وغير المعدية