كوبا تجدد دعمها لفنزويلا

جددت كوبا اليوم دعمها وتضامنها مع فنزويلا حكومة وشعبا.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في تغريدة على حسابه على “تويتر” متوجها الى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: “يمكنك دائما الاعتماد على دعم وتضامن كوبا”، مؤكدا أن كوبا وفنزويلا دولتان شقيقتان ومتضامنتان في جميع الظروف.

بدوره عبر مادورو في تغريدة مماثلة عن امتنانه للفريق الطبي الكوبي ولشعب كوبا “البطل” على تضامنه ودعمه لبلاده، مؤكدا: أن البلدين متحدان أكثر من أي وقت مضى.

وكانت كوبا أرسلت فريقا يضم أكثر من 200 عامل إغاثة هذا الأسبوع إلى فنزويلا لتعزيز عملية مواجهة وباء كورونا في البلاد.