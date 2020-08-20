ليفاندوفيسكي يتجاوز ميسي.. ويهدد عرش رونالدو

بات روبرت ليفاندوفسكي على بعد خطوتين من معادلة الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في دوري الأبطال، بعدما سجل هدفا في مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد ليون 3-0، في نصف نهائي المسابقة.

ورفع المهاجم البولندي، ليفاندوفسكي، عدد أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 15 هدفا، ليتجاوز رقم نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وقع على أفضل أرقامه في تاريخ دوري الأبطال في موسم 2012/2011، بتسجيله 14 هدفا.

ويحتاج ليفاندوفسكي إلى تسجيل هدفين أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال المقرر يوم الأحد المقبل، لمعادلة الرقم القياسي لرونالدو، الذي يمتلك أعلى سجل تهديفي خلال موسم واحد في تاريخ البطولة، حيث أحرز 17 هدفا في موسم 2013/ 2014.

ونجح رونالدو أيضا في إحراز 16 هدفا في موسم 2015/2016، و15 هدفا في موسم 2017/2018، وكل هذه الأرقام حققها “الدون”، عندما كان يلعب لريال مدريد قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف العام 2018.