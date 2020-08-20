ليفربول يخفي إصابة نجميه بـ”كورونا”

ضرب فيروس كورونا، معسكر ليفربول في النمسا، وذلك خلال استعدادات الفريق الأحمر لخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن ليفربول سجل حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه، مشيرة إلى أن اللاعبين المصابين، هما الظهير الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد، والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي تم عزله في غرفة خاصة بمعسكر الفريق في النمسا خلال الساعات القليلة الماضية.

ولم يصدر نادي ليفربول، الذي يستعد للدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإنجليزي، أي بيان حتى الآن بشأن إصابة لاعبيه بالفيروس.

وسيستمر الفريق الأحمر في التدريبات حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن يخوض بعض المباريات التمهيدية قبل مواجهة أرسنال، في الـ29 من الشهر الجاري، ضمن كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.