مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تتراجع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب مصادر إعلامية، تراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 14 من آب إلى 512.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

إدارة معلومات الطاقة بينت أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل، في حين زاد استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 171 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

في حين انخفضت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة 3.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 243.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

هذا وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 152 ألف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 177.8 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 557 ألف برميل.