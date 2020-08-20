ملف دولي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب باليمن

في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، أعلن نائب وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي، أن الوزارة بصدد إعداد ملف دولي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن.

وأوضح الديلمي ، في المؤتمر الذي نظمه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف لاستعراض جريمة العدوان بالمعاطرة، أنه تم التواصل مع محامين دوليين لإعداد ملف الدعاوى القضائية في الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن، وأشار إلى أن المؤتمر تدشين لمؤتمرات ستعقدها الوزارة شهريا لاطلاع الرأي العام على جرائم وانتهاكات العدوان.

وتطرق نائب وزير حقوق الإنسان، إلى التضليل الإعلامي الذي يقوم به العدوان بعد كل جريمة يرتكبها من اجل التستر على تلك الجرائم، فيما استعرض مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة قايد مارق، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء بالمحافظة منذ خمس سنوات.

وفي ختام المؤتمر الذي حضره عدد من أسر ضحايا مجزرة طيران العدوان في المعاطرة، أدان بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان بالجوف، استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتي كان آخرها جريمة المعاطرة .