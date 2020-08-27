إجراءات احترازية لتربية السويداء مع اقتراب موعد افتتاح المدارس

عكس البروتوكول الصحي الذي أعلنته وزارة التربية والخاص افتتاح المدارس وكذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة حالة ارتياح بين المواطنين حين بدأت مديرية التربية في السويداء اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشكل يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ وسلامتهم حيث بين معاون مدير التربية أكرم غالب الحسنية أن مديرية التربية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم كافة المدارس بشكل دقيق وخاصة في فترة الدورة التكميلية لطلاب الثانوية العامة ، وأشار الحسنية إلى كتاب وزارة التربية المتضمن تعيين “مشرفين صحيين” في كافة المدارس وخاصة الابتدائية منها ، مهمتهم تثقيف الاطفال بالعادات الصحية ، بعد اخضاع الجميع لدورة تثقيفية صحية .

في حين قالت الشابة “اسميرالدا الحناوي” أنه علينا التعايش مع هذا الوباء العالمي واستكمال حياتنا كما هي ، و أنه لا يمكننا أن نوقف المسيرة التعليمية ولكن يمكننا بوعينا جميعا وتثقيف اطفالنا في المساهمة بالتصدي لوباء كورونا .

واشارت ” لين مهنا ” على ضرورة استكمال العملية التعليمية مع التأكيد على نشر الوعي والتثقيف الصحي والتذكير المستمر على خطورة هذه المرحلة .

في حيث قال “كريم عماشة ” أنه لا يمكننا ارسال اطفالنا إلى المدارس في ظل هذا الوباء العالمي ، إلا إذا اتخذنا الاجراءات المشددة من تحقيق التباعد المكاني بين الاطفال و التعقيم الدوري ولاشك أن وزارة التربية ستتخذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال

البعث ميديا || السويداء – نبال مسعود