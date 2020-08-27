صباغ خلال لقائه السفير الأرميني: أهمية تعميق العلاقات البرلمانية السورية الأرمينية وتعزيز الزيارات المتبادلة

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم ديكران كيفوركيان سفير جمهورية أرمينيا بدمشق أهمية تعميق العلاقات البرلمانية السورية الأرمينية وتعزيز الزيارات المتبادلة داعياً إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

ونوه صباغ بعلاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بين الشعبين السوري والأرميني منذ عقود طويلة مشيراً إلى التاريخ الطويل من المعاناة والآلام التي لقيها الشعبان الصديقان على يد الاحتلال العثماني بوجهيه القديم والجديد وآخرها الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وجوارها.

من جانبه أكد السفير الأرميني بدمشق أن العلاقات الأرمينية السورية تاريخية ومتجذرة ومتجددة على الدوام ويجب العمل على تطوير العلاقات البرلمانية المشتركة مبينا أن وفداً من النواب في الجمعية الوطنية لأرمينيا سيزور سورية إضافة إلى رجال الأعمال الأرمن السوريين ولكن ذلك مرتبط حالياً بانحسار وباء كورونا وتحسن الحركة في مطارات البلدين.

كما تسلم رئيس مجلس الشعب من السفير كيفوركيان رسالة تهنئة من رئيس الجمعية الوطنية لأرمينيا آراراد ميروزيان بمناسبة انتخاب صباغ رئيسا لمجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث أعرب فيها ميروزيان عن ثقته بالجهود المشتركة في التعاون الفعال بين برلمانيي البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء المستشار الأول في السفارة الأرمينية بدمشق وعدد من أعضاء المجلس.