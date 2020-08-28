الصين تطالب الولايات المتحدة برفع الإجراءات القسرية الأحادية عن سورية

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات الإنسانية على أساس احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قوله إن “سنوات من العقوبات أحادية الجانب تسببت في صعوبات جمة للشعب السوري ويجب رفعها على الفور” لافتا إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تضر بالاقتصاد السوري وتدمر سبل عيش السوريين وتقوض قدرة سورية على الاستجابة لمرض فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشانغ أنه “إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقا بالوضع الإنساني في سورية فيمكنها فعل أشياء كثيرة بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين ويشمل ذلك رفع العقوبات أحادية الجانب” مردفا بقوله “أحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن تسييس القضية الإنسانية السورية ومواءمة أقوالها بالأفعال”.

وأوضح تشانغ لمجلس الأمن أن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسورية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجهوا نداءات متكررة لإلغاء العقوبات قائلا “إن الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على الاستجابة الفعالة لهذه النداءات العاجلة ورفع العقوبات الأحادية دون تأخير”.

وشدد تشانغ على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية لتنشيط الاقتصاد داعيا جميع المعنيين وخاصة وكالات الأمم المتحدة إلى زيادة المدخلات والتنسيق في العمليات الإنسانية في سورية.