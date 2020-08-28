لدعم الأمن الغذائي.. هيئة الاستثمار تعلن عن مشروع جديد

ضمن الاستراتيجية العامة لهيئة الاستثمار السورية، وانطلاقاً من دورها البارز والهام بدعم الاقتصاد الوطني باستثمارات نوعية وترجمتها إلى مشاريع حقيقية قائمة على أرض الواقع في مختلف القطاعات، حققت الهيئة نجاحاً جديداً بتشميل مشروع حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة بجودة عالية في محافظة حمص (المدينة الصناعية – حسيا).

وبحسب الهيئة، يكلف المشروع تقريبا حوالي /30/ مليار ليرة سورية، ويستوعب قرابة /40/ فرصة من اليد العاملة.

وتقدر طاقته الإنتاجية ب/30/ طن يومياً، وبالتالي يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

يذكر أن هذا المشروع سيحظى بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار إضافة إلى الحوافز المقدمة لبرنامج إحلال المستوردات.