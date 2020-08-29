إتخاذ الإجراءات للتعويض عن الأضرار بالظروف الجوية في المحاصيل بالقرداحة

البعث ميديا – اللاذقية – رفيا عبود

يجري العمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعويض المزارعين الذين تأثرت محاصيلهم نتيجة الظروف الجوية التي تعرضت لها المحافظة خلال أيار الماضي.

حيث تأثرت أشجار الحمضيات وتساقطت الثمار الصغيرة لصنفي أبو صرة والحامض و تقدّم المزارعون المتضررون بطلبات للحصول على تعويضات من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

و ذكر ل “البعث ميديا ” المهندس نزيه سلطان رئيس دائرة الزراعة في منطقة القرداحة أن هناك لجنة فنية مكلفة بدراسة الطلبات والبت فيها و رفعها إلى فرع الصندوق باللاذقية بعد قيامها بجولات ميدانية على عدد من المزارعين في كل قرية لتحديد درجة الضرر المحددة وحالياً يتم دراسة الطلبات وتنظيمها على شكل جداول لرفعها إلى فرع صندوق (التخفيف من آثار الجفاف في اللاذقية).

وأوضح سلطان أنه من الشروط لتعويض المزارعين ان يكون المزارع حاصل على تنظيم زراعي سابق لحصول الضرر و ان يكون اسمه موجود في سجلات الحيازة الزراعية، مع العلم أن قيمة التعويض متعلقة بدرجة الضرر.

وقد بلغ عدد الطلبات بحسب ما أشار إليه المهندس سلطان ٥٤٢٣ طلب عن صنف أبو صرة بمساحة ١٤٥٠ هكتار، وصنف الحامض الماري بمساحة قدرها ٤٧٠ هكتار ، وأن التعويض يكون بنسبة ١٠% من تكلفة إنتاج كل ١ كيلو غرام حمضيات، حيث بلغت نسبة الضرر على الحمضيات ٦٥%.