الاتصالات: تعديل أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر المنافذ النظامية

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة الخلوية السورية قبل تاريخ 17-6-2020 وفق أربع شرائح تبدأ بـ 20 ألف ليرة سورية واعتبارا من التاريخ نفسه وفق أربع شرائح تبدأ بـ65 ألف ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه ضمانا لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية المديرية العامة للجمارك صدر قرار من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد يتضمن أولا تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها التي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17-6-2020 لتصبح الشريحة الأولى 20 ألف ليرة سورية والثانية 45 ألفا والثالثة 80 ألفا والرابعة 100 ألف ليرة.

كما تضمن القرار ثانيا تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية اعتبارا من تاريخ 17-6-2020 لتصبح الشريحة الأولى بـ 65 ألف ليرة سورية والثانية بـ110 آلاف والثالثة بـ200 ألف ليرة والرابعة بـ250 ألفا.

وبينت الوزارة أنه ستمنح الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 17-6-2020 مدة شهرين لغاية 1-11-2020 للتسديد وفق الأجور المحددة في أولا بينما تستمر الأجهزة غير المصرح عنها التي عملت على الشبكة الخلوية اعتبارا من 17-6-2020 بالعمل على الشبكة ويسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1-11-2020 وفق الأجور المحددة في ثانيا.

وكانت الوزارة عدلت خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر القنوات النظامية لتتناسب مع الرسوم الجديدة لاستيراد الأجهزة الخلوية عبر مديرية الجمارك حسب فئة الجهاز الخلوي المواصفات الفنية/السعر الرائج.