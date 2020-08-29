اللاذقية.. سيّارات جوالة من ” السورية للتجارة ” محمّلة بالمواد المدعومة إلى الأحياء والقرى

اللاذقية – مروان حويجة

بهدف تسهيل عملية الحصول على المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة الالكترونية و تخفيفا للازدحام على مراكز وصالات المؤسسة سيّر فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية سيارات جوّالة إلى عدد من الأحياء والقرى بريف المحافظة تنفيذاً لتعليمات محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ومدير المؤسسة أحمد نجم.

وتوجهت السيارات الجوّالة اليوم عقب تحميلها من مستودعات الشركة إلى بلدات (كسب- العيسوية – عين اللبن – الحارة – بسمالخ – بتمانا – عرب الملك – ابن هاني).

وأوضح مدير فرع مؤسسة السورية للتجارة شادي دلالة أن مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية من مادتي الرز والسكر المدعومة عبر البطاقة الاكترونية قد سجّلت منذ بداية شهر آب الحالي وحتى 23 منه حوالي 2177 طن ليكون الأكثر مبيعاً على مستوى فروع المؤسسة.

وتوزّعت الكمّيات المباعة بين 983011 كيلو غرام من مادة الرز و 1193888 كغ من مادة السكر للفترة نفسها. ويشكّل بيع المادة عبر السيارات الجوّالة التي ينتهجها الفرع باللاذقية أحد أسباب زيادة المبيعات ووصول المادة إلى القرى التي لا يوجد فيها مراكز بيع للمؤسسة.