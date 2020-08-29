طرطوس.. خلية الطوارىء تشدد متابعة المُحجرين في منازلهم

البعث ميديا- طرطوس – وائل علي

ناقشت خلية الطوارئ المركزية برئاسة صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس واقع تنفيذ القرارات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والتقيد بارتداء الكمامة وعمليات التعقيم والحد من التجمعات وتنامي حالة الوعي الواضحة بين المواطنين وتقيد نسبة جيدة بالإجراءات الاحترازية.

كما نوقش الازدحام المتكررعلى منافذ السورية للتجارة وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها وأهمية تفعيل خدمة الرسائل النصية على بطاقة تكامل عند توزيع المقنن التمويني.

وتقرر تنفيذ الحجر الصحي للملزمين به في المنازل بدءاً من 1/9/2020 وتكليف قيادة شرطة المحافظة ومدراء المناطق والنواحي والأقسام والوحدات الإدارية ومديرية الصحة متابعة التزام المحجورين بالحجر الصحي في منازلهم والإبلاغ عن أي مخالفة.

وتؤكد محافظة طرطوس أهمية التزام المواطنين وتوخي الحذر والوعي حفاظاً على الصحة العامة.