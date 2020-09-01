زراعة حماة: تنج 5 خلطات جاذبة لذبابة ثمار الزيتون للاستغناء عن المستورد

حماة- منير الأحمد:

أنهت دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة حماة اعداد ” خمس” خلطات من المواد الغذائية الجاذبة لذبابة ثمار الزيتون ونشرها في ثلاثة مواقع في منطقة مصياف لاختبار مدى جذبها للذبابة وتحديد مدى فعاليتها لاعتمادها مستقبلاً بديلاً عن المواد الجاذبة المستوردة .

وذكرت رئيسة الدائرة المهندسة رشا العلي في تصريح لــ ” البعث” أنه سيتم قريباً اختبار خلطات إضافية أخرى محلية الصنع خاصة لذبابة ثمار الفاكهة كبديل عن المواد الجاذبة الغذائية المستخدمة مشيرة إلى أن تصنيع هذه الخلطات يهدف إلى دعم المنتج المحلي والاستغناء عن المواد المستوردة.

وحول عمل الدائرة خلال الفترة الماضية من هذا العام بينت العلي أنه تم القيام بحملات مكافحة ضد مختلف الآفات والأمراض التي تؤثر على القطاع الزراعي حيث تم مكافحة 41 ألف هكتار من آفة فأر الحقل باستخدام الطعم السام كما تم مكافحة 226 هكتاراً ضد مرض الباذنجان البري باستخدام مبيدات اعشاب متخصصة ، كما تم مكافحة 3500 هكتار ضد ذبابة ثمار الزيتون باستخدام المصائد الغذائية والمواد الجاذبة الغذائية .

واضافت العلي : تم القيام بحملة تعزيل ميكانيكي لمكافحة زهرة النيل وذلك باستخدام القوارب وعمال المكافحة بمشاركة بين مديرية الزراعة وفرع المنطقة الوسطى للثروة السمكية ومحطة محردة الحرارية حيث تم التعزيل من الحاجز المائي وحتى جسم السد بشكل كامل وكذلك حول المبردات مؤكدة أننا حالياً بصدد التجهيز لمخبر يعنى بأمراض النبات الهدف منه تحليل العينات النباتية فطرياً .

يشار إلى أن دائرة وقاية النبات بزراعة حماة تتألف من خمسة شعب هي إدارة الآفات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية والآلات الزراعية والنحل والحرير كما يتبع للدائرة مخبر النيماتودا ومخبر أمراض النحل ومركز لتربية دودة الحرير في منطقة الكفير بمصياف ومنحل تابع للدائرة .