موسكو: واشنطن لا تمتلك الحق باستخدام آلية لإعادة فرض عقوبات ضد إيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محاضرة أمام طلاب السنة الأولى وأساتذة ومدرسي معهد العلاقات الدولية اليوم في موسكو إن “هذه المحاولة تجرى بوسائل سلبية.. وبغض النظر عن وجود هذه الآلية التي تم تضمينها وقت توقيع الاتفاق من أجل إمكانية إعادة العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة في حال امتنعت إيران عن تنفيذ التزاماتها إلا أن الإيرانيين ينفذون التزاماتهم من جهة فيما فقدت الولايات المتحدة جميع حقوقها عندما تخلت عن التزاماتها في إطار الخطة المذكورة”.

وأضاف لافروف إن الولايات المتحدة لم تكن على حق أيضا في تمديد المقاطعة المفروضة على تصدير السلاح إلى إيران.

وأعرب لافروف عن استعداد موسكو للمساعدة في تهيئة الظروف لإجراء حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران إذا كانت الدولتان مهتمتين بذلك لافتا إلى أنه من الأفضل دائما طرح الاحتجاجات مباشرة وسماع الإجابة بصورة مباشرة.