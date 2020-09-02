المقداد يعزي برحيل الرئيس الهندي السابق في السفارة الهندية بدمشق

قدم الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين واجب العزاء باسم وزارة الخارجية والعاملين فيها إلى السفارة الهندية في دمشق بوفاة الرئيس الهندي السابق براناب موكرجي.

ودون الدكتور المقداد كلمة في سجل التعازي الذي افتتحته السفارة الهندية نقل فيها التعازي الحارة إلى الشعب الهندي والقيادة الهندية برحيل الرئيس موكرجي مثنياً على مناقبه الحميدة والإنجازات المهمة التي حققها للهند طوال فترة عهده فضلاً عن الجهود المخلصة التي بذلها لتعزيز أفضل العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الهند.

ورافق نائب الوزير في تقديم التعازي أيمن رعد مدير إدارة آسيا والدكتور سامي سلامة مدير إدارة المراسم وأسامة علي مدير مكتب نائب الوزير.

وكان في استقبال الدكتور المقداد السفير الهندي لدى الجمهورية العربية السورية الدكتور حفظ الرحمن.