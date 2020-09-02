طرطوس تكرم متفوقي الشهادتين

كرمت قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي ضمن حفل تكريمي حاشد طلبة طرطوس المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها لدورة العام ٢٠٢٠ م ، برعاية بحضور الرفيقين محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس في صالة المركز الثقافي العربي في طرطوس .

وأشارت الرفيقة ندى علي عضو قيادة الفرع رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي في كلمتها إلى أن تكريم المتفوقين واجب وطني لدوره الكبير في تطوير المجتمع وغرس القيم والفضائل وحب العلم والتفوق وأن أبناءنا الطلبة بتفوقهم يدخلون البسمة والسرور إلى قلوب وعقول أبناء الوطن الصامدين وقالت : إن السوريين يعرفون كيف يتجاوزون السنوات العجاف ويحولون المعاناة إلى ضياء والحزن إلى إبداع وصنع الكبرياء وطرد الهزيمة بأريج التضحيات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجهت بالشكر والامتنان والتهنئة لكل معلم شريك في صناعة التفوق وإلى كل المعلمين وأهالي الطلبة.

بدورها عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة م.ثريا الجندي أشارت إلى فخر محافظة طرطوس بتفوق أبنائها وأهميته في هذه المرحلة واعتبرت أن تفوق أبناءنا ماكان ليتحقق لولا الجد والتعب ومثابرة الطلاب وجهود الأسرة التربوية والتعليمية.

وهذا ما أكد عليه مدير تربية طرطوس علي شحود وأن هذه الثمرة ستساهم في صناعة المستقبل الواعد للوطن لمزيد من الإنجازات , وأضاف أن وزارة التربية من خلال مديرية التربية عملت لتوفير الظروف الملائمة للطلاب فاتت النتائج مشرفة.

وشكرت الطالبة مايا شعبان في كلمة الطلبة المتفوقين كل من ساندها ووقف إلى جانبها كما قدمت الشكر لحزب البعث العربي الاشتراكي لاهتمامه ورعايته للمتفوقين ولهذا التكريم.

وتخلل حفل التكريم عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية لشبيبة طرطوس وتوزيع شهادات التكريم ومبالغ مالية.

وقدم الحفل الرفيقان علوة غالي وعلي ابراهيم.

حضر التكريم الرفاق والسادة قائد الشرطة وأعضاء قيادة فرع الحزب ورئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأمينا فرعي الشبيبة والطلائع ومدير الخدمات الفنية وعدد من قيادات الشعب الحزبية ورؤساء المنظمات الشعبية ومدراء الدوائر الرسمية وأهالي المتفوقين .

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي