استهداف مقر وآلية لميليشيا “قسد” بريفي دير الزور والرقة

نتيجة تصاعد حالة الغضب والرفض الشعبي لممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، استهدف مجهولون أحد مقراتها وآلية لها بقنبلة وعبوة ناسفة بريفي دير الزور والرقة.

مصادر أهلية ذكرت أنه تم استهداف أحد مقرات ميليشيا “قسد” بقنبلة يدوية في بلدة أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المقر.

ولفتت المصادر إلى إصابة عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لهم في محيط بلدة الحوس شرق الرقة.

وقتل وأصيب خلال الأسابيع الماضية عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” باستهداف مقراتهم وآلياتهم ومجموعاتهم بأرياف الرقة ودير الزور والحسكة التي تشهد حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها جراء الممارسات التي تقوم بها ضد المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي.