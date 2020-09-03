اعتبارا من الأحد.. بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية لاختصاصي التمريض والهندسة المعلوماتية اعتباراً من يوم الأحد 6/9/2020 ولغاية يوم الخميس 17/9/2020.

وأشارت الوزارة في إعلان لها إلى أنه سيتم قبول الطلبات شخصيا في مبنى الوزارة “مديرية تعادل الشهادات” حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين لامتحان التعادل على موقعها الإلكتروني.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم إلى الإعلان لمراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة الموقع الالكتروني للمركز.

وتُجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحاناً تقويمياً وطنياً لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.