الدفاع الروسية: العقوبات الغربية تؤثر سلباً على حل الأزمة في سورية

نقلت سبوتنيك عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله خلال اجتماع عمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في موسكو اليوم: هناك عوامل تؤثر سلبا على حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار منها العقوبات الغربية وانتهاك سيادة سورية ونهب ثرواتها والقيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

ونوه شويغو بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتجاوز كل هذه الصعوبات والعوامل السلبية المحيطة وقال: من الصعب فهم منطق الدول الغربية التي تدعي من جهة القلق على الشعب السوري ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليه.. فهي تحظر توريد الأدوية والمواد الغذائية وتعيق عودة المهجرين.