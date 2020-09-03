كاراكاس تدعو لإرسال مراقبين دوليين لمتابعة انتخاباتها التشريعية

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم، أنها دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قوله في تغريدة على تويتر”أرسلنا امس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رسالة تتعلق بالضمانات الانتخابية العامة المتفق عليها للانتخابات التشريعية المقبلة” مبينا أن الرسالة تجدد دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في الانتخابات بصفة مراقب.