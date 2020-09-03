لإجراء أعمال الصيانة.. قطع الطريق الرئيسي بالدويلعة السبت القادم

بهدف القيام بأعمال التزفيت والصيانة؛ أعلنت محافظة دمشق أنه سيتم قطع الطريق الرئيسي في حي الدويلعة أيام السبت والأحد والاثنين القادمين بدءاً من مفرق أبو عطاف وحتى كنيسة مار إلياس.

وبين مدير الصيانة في المحافظة المهندس محمد حمامية أن ورشات المحافظة ستباشر أعمال التزفيت صباح يوم السبت القادم لغاية الاثنين في الطريق المذكور بعد أن تم قشطه، وستتم إعادة فتحه بعد الانتهاء من العمل، موضحا أنه سيتم قطع الطريق من بداية جسر جرمانا وحتى كنيسة مار إلياس بالدويلعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للقيام بأعمال التزفيت أيضا.

ودعا حمامية المواطنين إلى عدم ركن سياراتهم في تلك المحاور خلال الأيام المذكورة.

من جهة ثانية بين حمامية أن ورشات المحافظة بدأت أعمال تجهيز الطريق الواصل إلى مدرسة مؤيد جبر في الجمالية بكفرسوسة، حيث تشمل الأعمال فرش طبقة تأسيسية مع تسوية ودحي الطريق ليتم بعدها مد طبقة من الإسفلت خلال اليومين القادمين.

وأشار حمامية إلى أن المحافظة تقوم بتأهيل وصيانة عدد من المرافق العامة وتجميلها ضمن خطتها الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة وأحيائها.