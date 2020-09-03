لبنان يجدد مطالبته بانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة

جدد لبنان مطالبته كيان الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأشار الجيش اللبناني في بيان له اليوم إلى أنه طالب خلال اجتماع عقد في الناقورة على الحدود الجنوبية للبنان بضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر وبقعة “بي واحد” المحتلة.

وأكد الجانب اللبناني تمسكه بجميع حقوقه في المياه اللبنانية مشدداً على ضرورة معالجة النقاط الخلافية في البر والبحر.

كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واستفزازاته معرباً عن إدانته القصف الذي طال الأراضي اللبنانية بتواريخ 27 تموز و25 و31 آب 2020.

وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق وقد أعاد الجانب اللبناني التأكيد على التزامه بالقرارات الأممية ولاسيما القرار 1701 ومندرجاته كافة منوها بقرار مجلس الأمن التجديد لولاية قوات اليونيفيل.