«14 و 21» تشرين الثاني موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد دورة تشرين لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية “دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس والفرات” والجامعات الخاصة “القلمون والأندلس للعلوم الطبية والجامعة السورية” والجامعات غير السورية يومي السبت 14 و21/11/2020.

وبين المركز في إعلان له أن الامتحان سيجري الساعة الحادية عشرة صباحاً وعلى مدى ساعتين في كل يوم بمراكز جامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس”، وذلك في محاور الأمراض “الباطنة والأطفال والجراحة والعينية والأذنية والأمراض النسائية والتوليد”.

ووفق الإعلان يخضع للامتحان جميع طلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج والذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية أو الطلاب الذين أنهوا كل المقررات الدراسية والساعات المعتمدة لعام 2020.

وحدد المركز علامة النجاح في الامتحان الطبي الموحد لطلاب الجامعات السورية بـ60 بالمئة ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط ويحسب معدل السنة السادسة على أساس معدل الامتحان الطبي الموحد.

ويمكن للطلاب في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية التقدم إلى الامتحان الطبي الموحد عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في “الإمارات ومصر وألمانيا وبيروت”.

وبين المركز أن خريجي الجامعات غير السورية يخضعون للامتحان الطبي الموحد من أجل معادلة شهاداتهم وتعد درجة النجاح بالنسبة لهم 50 بالمئة وتعتمد علامة 60 بالمئة كشرط للتقدم إلى الدراسات العليا.

ولفت المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من 15/9 حتى 15/10/2020 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان للطلاب من داخل سورية 7500 ليرة لطلاب الجامعات الخاصة، و4500 ليرة لطلاب الجامعات الحكومية، في المصرف التجاري السوري على الحساب الخاص بالمركز و150 دولاراً للطلاب المتقدمين عبر مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية خارج سورية على الحساب الخاص بالجامعة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن أماكن الامتحان في الجامعات الحكومية وأسماء المقبولين في الامتحان ومواعيد استلام البطاقات الامتحانية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.