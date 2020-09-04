قادمة من الكويت.. وصول طائرة تقل 257 سورياً من العالقين بالخارج

وصلت إلى مطار دمشق الدولي ظهر اليوم طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 257 سورياً قادمة من الكويت وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة العالقين في الخارج وفق ما ذكرت وزارة النقل في بيان تلقت سانا نسخة منه.

وكانت وصلت في الـ 27 من الشهر الماضي إلى مطار دمشق الدولي طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 250 سورياً قادمة من مصر وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة العالقين في الخارج.

ودعت وزارة الداخلية مؤخراً المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية إلى التواصل مع السفارات في القاهرة ومسقط وأبوظبي ودبي وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد لتسجيل طلب رغبتهم بالعودة ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج رحلات السورية للطيران ضمن خطة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين السوريين من الخارج.

وبدأت السورية للطيران منذ الرابع من أيار الماضي بتسيير رحلات لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من دول العالم إلى سورية وفق قوائم تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.