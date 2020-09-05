05, 09, 2020 - 11:10 مساءً

الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى في منطقة تل أبيض بريف الرقة

سورية   33

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على قرى في منطقة تل أبيض في أقصى ريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدت بالمدفعية على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع دمار بعدد من المنازل والممتلكات العامة.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية باحتلال عدة قرى وبلدات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي وهجرت آلاف العائلات عن منازلها وسرقت ونهبت ممتلكاتها.

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