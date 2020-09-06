أثينا: لا نخشى الدخول في مواجهة مع تركيا

نقلت قناة اوبن تي في عن ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية قوله: “لم يتم تأكيد هذه المعلومات حول نقل المعدات وهذا على ما يبدو جزء من الدعاية التركية لأسباب داخلية بالإضافة إلى ذلك فإن عدد الدبابات المذكور ليس بالقدر الذي يمكن أن يغير بشكل كبير ميزان القوى في إيفروس”.

وتابع بيتساس أنه لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع يوناني تركي واحد سواء على مستوى الناتو الموسع أو على المستوى الثنائي ولن تكون هناك بداية للاتصالات ولن تجري أي مناقشات طالما بقيت سفينة الأبحاث وغيرها من السفن التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

بدوره أكد أدونيس جورجياديس وزير التنمية اليوناني أن بلاده “لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا وأنها اتخذت استعداداتها لأي مواجهة” مشيراً إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “يعيش في عالم من الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية”.