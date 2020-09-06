برسم المحافظ.. سرافيس القنيطرة لا تلتزم بالتعرفة المحددة

قام المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة مؤخراً بزيادة تعرفة الركوب على الخطوط الداخلية بمحافظة القنيطرة ؛ لتتناسب مع غلاء صيانة السرافيس و ارتفاع أسعار قطع التبديل.

وفي تصريح لـ”البعث ميديا” قال معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حسين عنيزان: تم تكليف دورية من حماية المستهلك لإبلاغ جميع السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية بالمحافظة؛ لإعلان التعرفة المقررة بالتنسيق مع نقابة عمال النقل البري باتحاد عمال محافظة القنيطرة، و سيتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق كل سرفيس؛ لا يعلن عن التعرفة.

وأضاف عنيزان: سيتم تسيير دورية تموينية بالتعاون مع شرطة مرور القنيطرة لضبط أي زيادة على التعرفة المحددة تموينياً ومرورياً على جميع الخطوط .

وعبر المواطنون عن معاناتهم اليومية مع زيادة التعرفة من أربعين ليرة لمئة ليرة؛ متمنين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مضيفين بأنه تم تسجيل أرقام لوحات السرافيس المخالفة.

البعث ميديا- القنيطرة: محمد غالب حسين