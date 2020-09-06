تحت عنوان “بناء الشخصية القيادية” عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام اجتماعها في مبنى القيادة المركزية للحزب

تحت عنوان “بناء الشخصية القيادية” عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام اجتماعها في مبنى القيادة المركزية للحزب
تحت عنوان “بناء الشخصية القيادية” عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام اجتماعها في مبنى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم.
حيث عرض الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافه والإعلام د. مهدي دخل الله في تقرير موجز أهم النقاط عمّا تم إنجازه في النصف الأول من العام من خطة المكتب المركزي.
كما ناقش التوجهات الرئيسة في الحزب حول تعميق الديمقراطية الداخلية والاهتمام بالبعد الاجتماعي وتطوير الطاقات البشرية المتمثلة بالكوادر الحزبية.
كما تحدث الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع اللواء ياسر الشوفي عن مشروع استبيان آراء الرفاق الأعضاء العاملين في الحزب حول تجربة الاستئناس الحزبي؛ التي أجراها الحزب مؤخراً لتحديد مرشحيه لمجلس الشعب، حيث ناقش الرفاق المسائل المتعلقه بهذا الاستبيان وطرق تنفيذه في القاعدة الحزبية الواسعة.
ثم بحث اجتماع هيئة المكتب القضايا المطروحه على جدول الأعمال، وقدم الرفاق معاون وزير الإعلام أحمد ضوا ومعاون وزير الأوقاف د. نبيل سليمان ومعاون وزير الثقافة توفيق الإمام مداخلاتهم حول مجال عمل وزاراتهم وأجابوا على استفسارات الرفاق المشاركين في الاجتماع.
وأثناء المناقشات تم التأكيد على عده أمور منها ما يتعلق بتطوير نشاط الإعداد والثقافة والإعلام، وكذلك موضوع الاستمرار في بناء الكادر المتميز وتطوير قنوات التواصل مع المجتمع، وأخذ موضوع تعزيز الديمقراطية الداخلية في الحزب وتوسيع مبادرات الرفاق في الفروع حيزاً كبيراً من النقاش.
كما استعرض الاجتماع ماقامت به الفروع من مبادرات متميزة سواء في الإسهام بمكافحة جائحة كورونا أو في العمل الاجتماعي بأشكاله المختلفة.
وشدد الاجتماع على أهمية الحياة الداخلية للحزب بجميع مكوناتها وعناصرها وفق توجهات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.