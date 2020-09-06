حمص: القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات

قبض فرع مكافحة المخدرات في حمص على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات بحوزتهم كميات من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد ورود المعلومات والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات في حمص من القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بتجارة وترويج الحبوب المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية 2 كيلو وثلاثمئة غرام من مادة الحشيش المخدر وتسعة آلاف حبة كبتاغون مخدرة ومسدساً حربياً مع طلقات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع الأشخاص الثلاثة اعترفوا بقيامهم بترويج المواد المخدرة والإتجار بها لقاء المنفعة المادية وبناء عليه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وما زالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية.