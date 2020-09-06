حوادث طعن بمدينة برمنغهام البريطانية

تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام البريطانية وسط البلاد.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان: إنها تلقت بلاغا نحو الساعة الـ 12 والنصف من فجر اليوم بشأن تعرض شخص للطعن في منطقة غاي فيليدج وسط المدينة قبل أن تبلغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير، وذلك بحسب ما نقلت شبكة “بي بي سي”.

وأعلنت الشرطة عن وقوع”حدث كبير” وهو ما يعني أنه تسبب بأذى خطير أو وجود خطر أمني على العامة، داعية سكان المنطقة إلى الابتعاد عنها والحفاظ على الهدوء، مشيرة إلى ورود تقارير بشأن إصابة عدة أشخاص في حوادث الطعن ولكن لم يتم التأكد بعد من العدد ومدى خطورة إصاباتهم.

مضيفة بأن أجهزة الإنقاذ والطوارئ تعمل معا في الموقع لضمان حصول الضحايا على الرعاية الطبية اللازمة وتم تطويق المنطقة من قبل قوات الشرطة مضيفة إنه من السابق لأوانه الآن تحديد ما حدث أو أسباب الطعن.