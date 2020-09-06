صالات جديدة للسورية للتجارة في منطقة الحفة

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية عددا من الصالات في “لدات” بابنا – باب جنة – عرامو – كرم المعصرة – شير القاق – برجيلية – حكرو – البلاطة_الرويسة – الدفلة – الشامية في منطقة الحفة”.

كما تم تسيير سيارات تابعة للمؤسسة محمَلة بمادتي السكر والرز الى عدد من القرى والبلدات التي لا توجد فيها صالات لتسهيل حصول المواطنين على هاتين المادتين وفق البطاقة الالكترونية.

وذكر مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة لـ”البعث ميديا” أن افتتاح هذه الصالات يأتي في إطار التوسع الأفقي المستمر بالمنافذ والمراكز وتتضمن المواد المقننة والمدعومة عبر البطاقة الالكترونية وغيرها من السلع الغذائية والمنظفات والكهربائيات، مؤكدا جاهزية المؤسسة لافتتاح مراكز لها بناءً على طلب من لجان الأحياء أو المخاتير أو رؤساء البلديات وذلك في حال تم تأمين المكان المناسب وبالشروط الصحية والمكانية المناسبة.

ودعا دلالة أصحاب المشاريع الصغيرة ومراكز المرأة الريفية ووحدات التصنيع الى عرض منتوجاتهم من ألبان وأجبان ومواد تموينية في صالات السورية للتجارة ودون أي أجور، وذلك لدعمهم ومساعدتهم على تسويق انتاجهم، لافتا إلى أنه يتم العمل على افتتاح سوق البيع المباشر وهو الشراء من المزارع مباشرة والبيع في الصالات التابعة للمؤسسة.

وتجدر الإشارة بحسب ما ذكره دلالة أن التوسع الأفقي بالصالات شمل كافة أرجاء المحافظة من خلال ٢٢٤ صالة و مركز و منفذ بيع.

البعث ميديا- اللاذقية: نورا جولاق