طهران: سياسة إيران قائمة على التعاون مع جميع الدول

أشار محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، إلى أن سياسة بلاده قائمة على التعاون والتشاور مع مختلف الدول ولكنها ترفض التفاوض مع أمريكا لأنها تحمل رؤى توسعية وتتعامل بشكل متغطرس.

وانتقد قاليباف خلال لقائه اليوم في طهران وزير خارجية سويسرا ايغناسيو كاسياس نقض واشنطن للاتفاق النووي والحظر الأمريكي أحادي الجانب على الشعب الإيراني مشيرا إلى أن الحكومة والشعب الإيرانيين اتخذا قرارا حاسما بتعزيز الاقتصاد واستخدام الطاقات المحلية الكبيرة لاجتياز صعوبات الحظر.

من جانبه دعا وزير الخارجية السويسري إلى تفعيل الآلية المالية بين إيران والمجموعة الدولية وقال إنها تسهم في انسيابية العائدات الإيرانية ولا سيما في مجال الدواء والغذاء.