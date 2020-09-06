فرق الإطفاء في مواجهة حرائق مصياف

تواجه فرق الإطفاء والدفاع المدني لليوم الثالث على التوالي نيران الحريق الكبير في أحراج منطقة بيرة الجرد ومفرق عين البيضة بريف مصياف، في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة تمدد النيران مع تقلب اتجاه الرياح وارتفاع درجات الحرارة ووعورة المنطقة.

وبين مدين العلي مدير مركز حماية الغابات في حماة بأن بؤر النار تتركز في المناطق الحراجية فوق قرية الشميسة وقد تمكن عناصر الإطفاء من السيطرة على الحريق في القسمين الشرقي والجنوبي وإيقاف تمدد النيران فيهما، مشيرا الى أن تغيير اتجاه الرياح وصعوبة تضاريس المنطقة وخاصة المناطق المرتفعة التي تزيد على ألف متر تحد من قدرة دخول صهاريج الإطفاء حيث يتم الاعتماد على عناصر الإطفاء الراجلة فقط.