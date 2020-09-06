فوز تصميم نصب تذكاري لفنانة سورية في كندا

فازت الفنانة السورية المقيمة في كندا، رندة حجازي، في مسابقة لاختيار تصميم نصب تذكاري تابع لجمعية أندية الليونز الدولية سيوضع في ساحة من ساحات كندا العامة.

وبحسب وكالة “سانا” بينت حجازي أن “التصميم الفائز مزيج من الأفكار والخطوط بطريقة مميزة وانسيابية، تحمل كثيراً من مورثها الثقافي والفني السوري”.

وقالت الفنانة إنه “في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية ومحاولات التشويه لصورة سورية والسوريين حول العالم علينا أن ننشر ثقافتنا وإبداعاتنا ونري العالم وجهنا الحضاري عبر الفنون والعلوم الأخرى”

وأضافت “لست أنا الفنانة السورية الوحيدة التي حققت نجاحاً في المغترب، فأي فنان سوري قادر على إثبات فنه وإبداعه وتميزه أينما كان”.

وترى حجازي أن “الفن التشكيلي فن نخبوي صامت، يأتي نتاج ثقافة وخبرة الفنان التراكمية فهو لا يعتمد على البصر بقدر ما يعتمد على البصيرة لذلك يعتبر سفير مودة ورسول سلام”.

وتابعت “فكل ما عرف عن الحضارات القديمة هو من خلال الرسوم على الصخور والقبور وهو جزء لا يتجزأ من حضارة الشعوب”.

وكانت حجازي قدمت تجربتها الفنية الجديدة في معرض بعنوان “حبة الرمان”، في مدينة لافال بمقاطعة كيبيك الكندية من خلال 13 لوحة جدارية بتقنية الإكريليك، جسدت من خلالها عوالم المرأة وعلاقتها بجسدها وبالرجل والحياة.