لبنان.. فتح حدوده البرية مع سورية في الـ 8 والـ 10 من الشهر الجاري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية يومي الثامن والعاشر من الشهر الجاري لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة.

وقالت المديرية في بيان اليوم: استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ الـ 31 من آذار الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 8 والـ 10 من الشهر الجاري من التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم “ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني” الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان.