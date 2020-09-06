مقتل وإصابات مباشرة في صفوف “قسد” باستهداف سيارتين لها في دير الزور

ذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن كمينا نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتين تابعتين لميليشيا “قسد” عند بلدة ذيبان في منطقة الميادين وأخرى في محيط مدينة البصيرة بريف دير الزور أسفر عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا وإعطاب السيارتين.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس باستهداف سيارة ومقر لهم في قرية غريبة الشرقية وبلدة ذيبان بريف دير الزور.

وفي إطار أعمالها العدوانية اليومية ضد المدنيين أفادت المصادر لمراسل سانا بأن دورية من الميليشيا المدعومة أمريكيا اختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة بريف الرقة.