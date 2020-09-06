من جديد..العدو الإسرائيلي ينتهك السيادة اللبنانية

قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم: إن طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية ليل أمس مقابل بلدة حولا لمسافة نحو 150 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان: إن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق أيضا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس في بيان عن تسجيل 8 خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني.