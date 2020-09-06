موسكو: برلين تعطل مسار التحقيق حول حالة المعارض نافالني

نقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها رداً على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن القضية إن من مصلحة برلين الاستجابة على الفور لطلب مكتب المدعي العام الروسي الذي تم تسليمه إلى السلطات الألمانية في الـ 27 من آب الماضي بخصوص وضع نافالني مؤكدة أن “برلين نفسها تعمل على إبطاء التحقيق في هذه القضية بينما تدعو عبر الإعلام للإسراع فيه”.

وكان وزير الخارجية الألماني هدد برد فعل من ألمانيا وشركائها إذا لم تقدم موسكو بسرعة توضيحات بشأن ما حدث مع نافالني حسب قوله.