إصابات كورونا تتجاوز الـ27 مليونا حول العالم
تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الـ 27 مليونا.
وبحسب إحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميتر الذي تشغله مجموعة من الخبراء والمطورين: فإن عدد الإصابات بلغ 27 مليونا و296 ألفا و 207 وعدد الوفيات 887596 بينما تماثل للشفاء نحو 19379478 .
وما تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تضررا بسبب الفيروس مع تسجيلها 6 ملايين و460 ألفا و421 حالة إصابة و193 ألفا و253 حالة وفاة، تليها الهند بتسجيلها 4 ملايين و204 آلاف و613 إصابة و71 إلفا و 687 حالة وفاة، وتأتي البرازيل بالمركز الثالث بعدد الإصابات بـ 4 ملايين و137 ألفا و 606 إصابات، فيما إجمالي الوفيات فيها بلغ 686ر126 حالة .
بدورها أعلنت تشيكيا تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بالفيروس خلال اليومين الماضيين منذ تفشي الفيروس فيها بلغ 1477 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 27752 حالة و 432 وفاة فيما تعافى 19039 شخصا.
بدورها أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجيل تسع وفيات جراء الفيروس و41 إصابة جديدة خلال 24 ساعة مقابل خمس وفيات و63 إصابة في اليوم السابق.