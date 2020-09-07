الجامعة ترد على مادة “جامعة طرطوس على المحك..؟!”

“محافظة طرطوس شعباً ومؤسسات وطنية بما فيها جامعتها هي صروح وطنية تعمل قصارى جهدها في ظروف الأزمة القاسية والاستهداف الذي يطال مختلف مفاصل الحياة العامة في البلاد …وفي هذا السياق فمن يعمل يصيب أحياناً ويخطئ أيضاً أحياناً أخرى ..

وما يثار من تأجيج مؤخراً حول الجامعة ليس من فراغ، وليس من الضروري أن يكون كل ما أثير يهدف إلى غابات وطنية، ولاسيما أن المؤسسات المعنية لم تقف صامتة أو مكتوفة الأيدي تجاهه.

في الجامعة – كغيرها -من جامعات القطر – لايوجد مركزية في القرارات أبداً، بل هنالك مجالس مختصة متسلسلة تُحترم بدقة قراراتها التي ليست هي مقترحات كباقي المؤسسات التنفيذية .

فهناك لائحة تنظيمية تنفيذية مركزية صادرة بمرسوم يتم التقيد بها تماماً، وحين يَتم مخالفتها ترَّد المخالفة من المجالس الأعلى أصولاً…وعلى هذا الأساس تعمل الجامعات ومنها جامعة طرطوس المحدثة في ظروف العدوان على سورية شعباً ومؤسسات .. خاصة في هذه الظروف يحق للجامعة عبر تسلسل المجالس والقرارات أن تقدر الحالات الخاصة وفق الضرورات الوطنية والإدارية بما لا يخالف اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات، خاصة الظروف المماثلة التي نتجت عن الإجراءات التي أقرها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لانتشار فايروس كورونا، وأعاقت كثيراً من الإجتماعات والملتقيات.

نحن مع أي نقد بناء، و نرجو أن تكون صحيفة البعث، وموقع البعث ميديا الإلكتروني في مقدمة من يتابع و ينتقد عمل جامعتنا و عمل كافة المؤسسات الوطنية الأخرى لنكون يداً واحدة تعمل سوية للبناء وتصويب الخطأ إن حصل.

وصدر رئاسة الجامعة مفتوح دائماً لكل صوت إعلامي وطني يبحث عن الحقيقة.، فهناك كثيرون ممن ينتظرون. أي شكل من أشكال النقد لتجييره من أجل تشويه سمعة مؤسسات الوطن و التشهير بها، ولاسيما أولئك الذين يقيمون خارج الوطن، و يتلقون التمويل و الدعم من أعداء الوطن و الشعب.

كل الشكر لجريدة البعث، وموقع البعث ميديا لحرصهما على المتابعة لكافة القضايا المثارة وتوضيح الحقائق للمتابعين والمهتمين”.