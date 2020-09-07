السورية للاختصاصات الطبية تعلن مفاضلة لقبول مقيمين بقصد الاختصاص

أعلنت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية في وزارة الصحة عن مفاضلة عامة للتعاقد مع عدد من الأطباء بشريين وأسنان وصيادلة لمدة عامين بقصد الإقامة للاختصاص في مشافي وزارة الصحة ومشفى الشرطة بدمشق.

ووفق الإعلان فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الـ 24 من أيلول الجاري في مختلف مديريات الصحة بالمحافظات ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى بمرتبة جيد 60 بالمئة فما فوق، وتعتبر علامة التفاضل هي المعدل العام لخريجي الجامعات السورية أو كشف علامات المعدل وفق سلالم مجلس التعليم العالي النافذة لخريجي الجامعات غير السورية وذلك بعد إتمام معادلة شهاداتهم وصدور قرار التعادل من وزارة التعليم العالي.

وأشارت الهيئة في إعلانها إلى أنه يمكن للحاصلين على درجة جامعية أولى للطب البشري بمعدل 50 بالمئة فما فوق التقدم للمفاضلة في التخصصات التي تخدم أهداف وزارة الصحة وهي “عناية مشددة وتخدير وأشعة وطب أسرة ونفسي وطوارئ وشرعي وفيزيائي وتشريح مرضي”، ويتم التفاضل بين خريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية وفقاً للمعدل العام والاستيعاب المعلن الخاص بخريجي هذه الجامعات.

كما يحق للمتقدمين تسجيل 15 رغبة وفق استمارة المفاضلة بحيث تقترن كل رغبة بالمحافظة المراد التدرب فيها ويمكن التقدم لأكثر من محافظة في الاستمارة ذاتها وستتم إضافة 10 بالمئة من الاستيعاب المعلن لذوي الشهداء ويتم التفاضل عليها فيما بينهم بمفاضلة خاصة بهم.

ووفق الإعلان لا يحق للأطباء الذين لديهم قبول سابق في أي جهة حكومية “وزارة التعليم العالي” الخدمات الطبية العسكرية “وزارة الداخلية” التقدم للمفاضلة وفي حال ثبوت ذلك ترفض الإضبارة ما لم ترفق بانفكاك قبل تاريخ هذا الإعلان ولا يشمل هذا البند الأطباء الذين أنهوا فترة التدريب للاختصاص بانتظار الاختبار النهائي أو مناقشة الرسالة كما لا يحق للأطباء الذين انتسبوا إلى مركز دراسات الصحة العامة وإدارة النظم الصحية التقدم للمفاضلة إلا بعد إتمام مدة الالتزام وموافقة الجهة التي يعملون لديها.

وتقبل طلبات الأطباء من مواليد 1/1/1985 وما يليه ويستثنى من شرط العمر والمعدل الأطباء البشريون المتقدمون للاختصاصات التي تخدم أهداف وزارة الصحة حصراً المذكورة أعلاه من دون إضافة رغبات أخرى ولا يمكن تبديل الاختصاص بعد صدور نتائج المفاضلة.